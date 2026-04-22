Juventus i bomber a sorpresa per superare le difficoltà in attacco | i giocatori bianconeri che hanno trovato la via del gol in stagione

In questa stagione, la Juventus ha affrontato alcune difficoltà in attacco, ma sono stati diversi i giocatori che sono riusciti a segnare gol importanti. Tra i marcatori più evidenti, spicca il nome di Yildiz, che attualmente guida la classifica dei gol. Oltre a lui, alcuni calciatori meno attesi hanno contribuito con reti decisive, portando un po’ di sollievo alla fase offensiva della squadra.

di Francesco Spagnolo Juventus, la crisi dei bomber è stata superata grazie ai gol a sorpresa. Yildiz è il capocannoniere, ma ci sono anche dei marcatori a sorpresa. La stagione della Juventus può essere letta attraverso due lenti contrapposte, capaci di restituire immagini differenti di una stessa, complessa realtà. Da un lato i numeri celebrano una squadra estremamente prolifica, dall’altro evidenziano un distacco netto dalla vetta che nasce proprio dalla differente efficacia sotto porta dei protagonisti più attesi. Attualmente, la Juventus vanta il secondo miglior attacco della Serie A con 57 reti, un primato condiviso con il Como ma che sbiadisce di fronte alle 21 marcature in più messe a segno dall’Inter capolista.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus, i bomber a sorpresa per superare le difficoltà in attacco: i giocatori bianconeri che hanno trovato la via del gol in stagione Notizie correlate Del Piero sull’Italia: «Dobbiamo giocarcela. I giocatori e la squadra hanno le qualità per superare queste due partite»Conceicao Juventus, addio possibile a giugno: un top club fa sul serio per il portoghese. Capello sulla Juve: «Ai bianconeri servono giocatori che sappiano fare la differenza. Ma c’è questo problema da superare»Poku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Alisson come un bomber; Il bomber segna 4 gol alla Juventus ma i bianconeri sono incontenibili: rimonta e primo posto momentaneo; Juve Stabia. Mosti, il bomber che non t’aspetti. Gol pesanti per Abate; Lewandowski, più Juve che Milan! La last dance mercato, l'offerta per convincerlo e gli altri nomi. Juve oltre la crisi dei bomber: Spalletti, ecco i gol che non t’aspettiPoche reti delle punte ma l’attacco è il secondo della Serie A grazie al contributo degli altri reparti e alle nuove soluzioni tattiche ... tuttosport.com Calciomercato Juventus, il futuro di Boga e Openda. Un Panzer per l'attaccoLa Juventus continua a muoversi con pazienza chirurgica anche sul fronte offensivo. Tra i profili monitorati per il futuro dell’attacco spunta Nicolò. tuttomercatoweb.com Il nome di #Pellegrini ritorna ad essere accostato alla #Juventus per la prossima estate Voi lo vorreste in bianconero Ditecelo nei commenti - facebook.com facebook #MilanJuventus, milioni investiti ma pochi gol segnati: il flop dell'attacco - #MilanJuve @acmilan #ACMilan #Milan #SempreMilan @juventusfc #Juventus #Juve x.com