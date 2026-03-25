Del Piero sull’Italia | Dobbiamo giocarcela I giocatori e la squadra hanno le qualità per superare queste due partite

Un ex calciatore italiano ha dichiarato che la squadra deve affrontare le prossime due partite con determinazione, sottolineando che i giocatori possiedono le capacità necessarie per superarle. Ha aggiunto che la squadra ha tutte le qualità per riuscirci e che il gruppo è pronto a confrontarsi con questa sfida. Le parole sono state pronunciate in un'intervista riguardante le gare dei playoff.

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