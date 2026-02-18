Capello sulla Juve | Ai bianconeri servono giocatori che sappiano fare la differenza Ma c’è questo problema da superare
Fabio Capello ha commentato il momento della Juventus, evidenziando che la squadra ha bisogno di giocatori capaci di cambiare le partite. La sua analisi deriva dalle recenti difficoltà raccolte nelle ultime uscite, dove la mancanza di incisività è risultata evidente. L’ex allenatore ha sottolineato che trovare elementi con questa caratteristica rappresenta una priorità per migliorare le prestazioni. Secondo lui, i bianconeri devono intervenire sul mercato per rinforzare l’organico e uscire dalla crisi in corso. La Juventus cerca soluzioni concrete per risolvere questa situazione.
Capello attraverso i microfoni di Sky Sport ha analizzato il momento della Juventus confermando che c'è un problema da superare. Le sue parole. La sconfitta di Istanbul e le difficoltà emerse in questa fase della stagione hanno riacceso il dibattito sul futuro della rosa bianconera. Negli studi di Sky Sport, l'analisi di Capello è risuonata come un monito per la dirigenza, puntando il dito non sulla quantità degli innesti, ma sulla loro reale caratura internazionale. L'ex tecnico, che ha guidato la "Vecchia Signora" a trionfi storici, conosce bene le dinamiche necessarie per vestire una maglia così pesante e ha tracciato una rotta precisa per il prossimo mercato.
