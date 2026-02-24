Milan colpo di calciomercato in Premier League | uno dei più forti a parametro zero!

Il Milan ha portato a termine un importante acquisto a parametro zero proveniente dalla Premier League, motivato dal bisogno di rinforzare la linea offensiva. La società ha deciso di puntare su un attaccante di grande esperienza, che ha dimostrato il suo valore nel campionato inglese. Questa operazione mira a rafforzare la rosa e migliorare le possibilità di competere ai massimi livelli. La trattativa si è conclusa con successo nel corso dell’ultima settimana.

© Pianetamilan.it - Milan, colpo di calciomercato in Premier League: uno dei più forti a parametro zero!

Mentre l'attenzione di Massimiliano Allegri e dei suoi giocatori è rivolta al campo, quella dei dirigenti del Milan è incentrata - anche - sul prossimo calciomercato estivo. La società, infatti, spera di poter iscrivere il Diavolo alla prossima edizione della Champions League e, dunque, di dover potenziare la squadra rossonera. Tanto a livello numerico (pochi 19 giocatori di movimento per più competizioni) quanto e soprattutto a livello qualitativo. E, in tal senso, la missione del Milan è già ampiamente iniziata. PROSSIMA SCHEDA I dirigenti del Milan Giorgio Furlani (amministratore delegato), Geoffrey Moncada (direttore tecnico) e Igli Tare (direttore sportivo) hanno intenzione di potenziare l'organico rossonero, nella sessione estiva di calciomercato, con molteplici innesti. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it Vlahovic Juve, due big di Premier League fiutano il colpo a parametro zero. Che cosa sta succedendoDue grandi club della Premier League stanno studiando un'operazione per portare Vlahovic a zero nel prossimo mercato. Esperienza e qualità: per la difesa del Milan colpo di calciomercato a parametro zeroIl Milan ha deciso di investire su un difensore con grande esperienza, scegliendo un giocatore libero da vincoli contrattuali. Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Milan, 40 anni fa via all'era Berlusconi. Galliani: Silvio come Pelé, primo colpo di mercato soffiato alla Juventus; Calciomercato news: novità, aggiornamenti, trattative in corso e concluse; Gerard Martín rifiuta il Milan: resta al Barcellona; Milan, Leao si sfoga sui social: posta le foto di Milan-Sassuolo e del contatto Bartesaghi-Troilo. Il Milan cala l’asso: rinforzo lampo dall’AtalantaMilan attivissimo sul mercato dopo la sconfitta interna contro il Parma: ecco cosa sta succedendo a Milanello. calciomercato.it 5 milioni e colpo Milan, Tare vuole chiudere immediatamenteIgli Tare, conclusa la sessione di calciomercato invernale, è tornato subito al lavoro per cercare di sistemare la rosa del Milan in vista della prossima stagione. Nel mirino del direttore sportivo al ... calciomercato.it Manchester United a arashin jagorancin Carrick a gasar Premier League: Sun doke Manchester City da ci 2–0 Sun doke Arsenal da ci 3–2 Sun doke Fulham da ci 3–2 Sun doke Tottenham da ci 2–0 Sun tashi kunnen doki 1–1 da West Ham S - facebook.com facebook Mohamed Salah è a secco di gol in Premier League dall'1 novembre 2025 Dopo i momenti di tensione con Arne Slot e la partenza per la Coppa d'Africa, il 4° miglior marcatore di sempre del campionato inglese non si è mai davvero ripreso: soltanto 2 reti, al x.com