Il Milan sta monitorando attentamente il mercato dei parametri zero in Premier League, con l'obiettivo di aggiungere un centrocampista di rilievo alla rosa. La società rossonera valuta diverse opzioni provenienti dall'Inghilterra, cercando un giocatore in scadenza di contratto che possa rafforzare il reparto mediano. La trattativa potrebbe concretizzarsi nelle prossime settimane.

Calciomercato Milan, mancano sempre meno settimane al termine di una stagione che sta portando i rossoneri verso un obiettivo molto importante ovvero quello di tornare a giocare la Champions League dalla prossima stagione. Resta vivo il sogno Scudetto, ma il destino lo ha nelle mani l'Inter in testa con 6 punti di vantaggio. In caso di ritorno in Europa la dirigenza rossonera dovrà lavorare e molto per allungare e rinforzare la rosa di Massimiliano Allegri. E allora perché non pensare ai possibili colpi a parametro zero? PROSSIMA SCHEDA>>> Per la difesa il Milan dovrebbe cercare un colpo importante: non a caso si parla con insistenza di Mario Gila dalla Lazio. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, occhio al super parametro zero: gli occhi dei rossoneri in Premier League

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