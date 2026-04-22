Juventus decide Spalletti | una squadra da scudetto ecco chi arriva

La Juventus ha deciso di confermare l’allenatore Spalletti, rinnovando il suo contratto indipendentemente dai risultati ottenuti. La scelta è stata considerata una delle più significative negli ultimi anni per la società. L’annuncio ufficiale è arrivato in un momento in cui si discuteva delle prospettive della squadra e delle possibili strategie future. La decisione ha suscitato reazioni tra gli addetti ai lavori e i tifosi.

Repetita iuvant, rinnovare il contratto di Spalletti a prescindere dal risultato finale è stata la miglior decisione presa dalla Juventus negli ultimi cinque (ma anche dieci) anni. Sottintende infatti un cambio di filosofia dell'intero club: per la prima volta, il parametro decisionale non è stato «la vittoria come unica cosa che conta» ma l’evoluzione del gioco e dei calciatori. In altre parole, la costruzione di valore. Ed era evidente che con Spalletti la Juventus avesse iniziato a progredire nel collettivo e nei singoli ben prima che arrivasse lo sprint decisivo per la Champions League. Dall’arrivo di Spalletti, la squadra ha collezionato 14 vittorie, 6 pari e 4 ko in ventuno giornate per un totale di 48 punti.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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MERCATO JUVE, DATE A SPALLETTI UN REGISTA DA SCUDETTO

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