Comotto in crescita | prossimo anno prestito in Serie A? Lo monitorano in tantissimi

Il centrocampista Comotto, attualmente in forza allo Spezia, potrebbe approdare in Serie A nel prossimo anno, tanto che molti osservano attentamente la sua crescita. Nicolò Schira ha evidenziato come il giocatore stia attirando l’interesse di diversi club di alto livello, pronti a valutarne le qualità e il potenziale. Comotto si sta facendo notare grazie alle sue prestazioni solide e al suo ruolo centrale nel centrocampo dello Spezia.

Il Milan in estate ha deciso di cedere molti giocatori in prestito tra cui anche dei talenti davvero molto, molto interessanti. Questo per farli crescere e un futuro tornare in Serie A con i rossoneri. Il giornalista Nicolò Schira ha parlato del futuro proprio di uno dei talenti del Milan, ovvero il centrocampista Comotto. Ecco le ultime novità su X. "Diversi club sono interessati al giovane talento del Milan Cristian Comotto (nato nel 2008) per la prossima stagione: Genoa, Cagliari, Pisa, Monza, Cremonese e Parma lo stanno monitorando per un prestito". Al momento Comotto sta crescendo e giocando con lo Spezia in Serie B, trovando anche dei minuti importanti: 15 presenze stagionali nel campionato cadetto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

