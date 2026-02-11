Napoli ADL prepara la rivoluzione il prossimo anno | in panchina vuole ancora Antonio Conte

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, sta già pensando al futuro e ha in mente una vera rivoluzione per il prossimo anno. Nonostante le voci su possibili cambiamenti, il club punta ancora su Antonio Conte in panchina, convinto che possa portare la squadra ai livelli più alti. I piani sono chiari: ci sarà una strategia diversa, ma l’allenatore resta una pedina fondamentale. Nel frattempo, il Napoli si concentra sul presente, con l’obiettivo di arrivare in Champions League e fare bene in questa stagione.

Il Napoli vive una fase di equilibrio tra presente e futuro, con la priorità assoluta di conquistare la Champions League. Il traguardo europeo è fondamentale per garantire stabilità economica e continuità tecnica, elementi chiave per pianificare la prossima stagione. La dirigenza sta lavorando su un progetto che unisce competitività e sostenibilità, con l’obiettivo di restare ad alti livelli senza squilibrare i conti. Tutto ruota attorno alla capacità di chiudere bene l’annata e presentarsi forti al prossimo mercato. Il futuro potrebbe portare una vera rivoluzione con Antonio Conte sempre in panchina.🔗 Leggi su Dailynews24.it

Il Napoli si prepara all'estate con grandi aspettative.

CONTE DURISSIMO CON I CALCIATORI NAPOLI E I NAPOLETANI NON VANNO PRESI PER IL CU£0!

