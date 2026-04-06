Trasferta di Napoli vietata ai milanisti la solidarietà degli ultras azzurri

Nella partita di questa sera tra Napoli e Milan, i tifosi rossoneri non potranno assistere dal vivo per una decisione che vieta loro l’accesso allo stadio. La scelta riguarda esclusivamente i supporter provenienti da Milano, mentre gli ultras azzurri si sono mostrati solidali con i colleghi e hanno mantenuto un atteggiamento di rispetto. La gara si svolge senza la presenza dei tifosi milanisti, contribuendo a un’atmosfera particolare allo stadio.

Milano, 6 aprile 2026 – Il Milan, nella sfida di cartello di questa sera contro il Napoli, decisiva a questo punto per stabilire chi farà da “damigella d’onore” all’Inter, non potrà godere del sostegno dei suoi tifosi più caldi. L’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, infatti, organismo attivo in seno al ministero dell’Interno, ha vietato la trasferta ai supporter rossoneri residenti in Lombardia. Stop all’acquisto dei biglietti, quindi, e niente sostenitori della Curva Sud nel settore ospiti del Maradona. L’iniziativa. Un divieto che non è andato giù nemmeno agli ultras del Napoli, che hanno scelto di dimostrare la loro solidarietà ai “colleghi” rossoneri con uno striscione affisso questa mattina, lunedì di Pasquetta, proprio all’ingresso del settore ospiti dell’ex San Paolo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Trasferta di Napoli vietata ai milanisti, la solidarietà degli ultras azzurri Verso Napoli-Milan, trasferta vietata ai residenti in Lombardia: la decisione“Il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha disposto per l’incontro di calcio “Napoli – Milan”, valevole per il Campionato Nazionale di calcio di... Parma-Napoli, trasferta vietata ai residenti in CampaniaIl Napoli entra nella fase decisiva della stagione con un obiettivo chiaro: vincere tutte le partite rimaste e continuare a credere nello scudetto. Temi più discussi: Trasferta vietata a Napoli, l'abbraccio dei tifosi rossoneri a Milanello; UFFICIALE – Napoli-Milan, trasferta vietata ai tifosi lombardi! Il comunicato; Napoli-Milan, trasferta vietata: la Curva Sud in corteo a Milanello tra cori e incitamenti; Niente trasferta a Napoli? I tifosi vanno a Milanello: in 4.000 per dare la carica. E Fullkrug canta con loro. «Trasferte libere, firma con noi»: la petizione all'esterno del Maradona prima di Napoli-MilanNon si placano le proteste degli ultras per le trasferta spesso vietate in questa stagione, ai tifosi del Napoli e non. Già questa ... msn.com Milan, trasferta vietata, ma Milanello si tinge di rossonero: cinquemila tifosi spingono il Diavolo verso NapoliAlla vigilia della trasferta contro il Napoli, i tifosi dell’AC Milan hanno trasformato il centro sportivo di Milanello in un piccolo stadio all’aperto. gonfialarete.com Messaggio da parte della Curva A del Napoli in merito al divieto di trasferta per i tifosi del Milan Striscione esposto dagli ultras proprio all’esterno del settore ospiti con un chiaro messaggio facebook ’ Dopo il divieto della trasferta di Napoli, l’appuntamento è a Milanello sabato alle 10.30. #curvasud #milan #milanpress x.com