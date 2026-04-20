Inter caccia al difensore | spunta il nome di Baidoo

Da forzainter.eu 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Inter sta valutando diversi profili per rinforzare il reparto difensivo in vista della prossima stagione. Tra i nomi sul tavolo, si fa quello di un difensore che attualmente gioca in un club estero. La società sta esplorando varie opzioni e potrebbe intervenire sul mercato per modificare la rosa. La trattativa potrebbe coinvolgere anche altri giocatori, ma ancora nessun accordo è stato raggiunto.

I nerazzurri sono pronti a rivoluzionare il pacchetto difensivo della prossima stagione. Con Acerbi e Darmian ai saluti e De Vrij in bilico, Marotta e Ausilio stanno valutando diversi profili per sostituirli: insieme ai nomi più noti come quelli di Gila, Solet e Muharemovic, il quale ha già espresso la sua volontà di vestire nerazzurro il prossimo anno, nel taccuino interista si è aggiunto anche quello di Samson Baidoo, attualmente in forza al Lens. Il profilo del giocatore. Nato a Graz il 31 marzo 2004, Baidoo è cresciuto calcisticamente nel Grazer AK in Austria, suo paese natale. Nel 2018 il difensore passa al Salisburgo, dove completa la sua formazione calcistica e con cui debutta tra i professionisti il 30 agosto 2022 in Coppa d’Austria contro il Gurten.🔗 Leggi su Forzainter.eu

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