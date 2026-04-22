In vista di un possibile trasferimento, l'agente del portiere brasiliano del Liverpool è stato convocato in Italia per discutere di un potenziale accordo con la Juventus. La società bianconera ha manifestato interesse a proporre un contratto di durata medio-lunga, mentre le trattative tra le parti sono in corso. Nessuna decisione ufficiale è stata ancora presa, ma si intensificano i colloqui tra le parti coinvolte.

L'affare Juve-Alisson entra nel vivo. I bianconeri hanno individuato il portiere brasiliano del Liverpool come priorità assoluta per regalare a Spalletti un nuovo numero uno e stanno intensificando i contatti per stringere l'accordo dopo una prima apertura al trasferimento a Torino. A cavallo della partita con il Milan, l'entourage del 33enne sarà in Italia e si terranno i primi confronti per portare avanti la trattativa. Dopo 8 stagioni con la maglia dei Reds, Alisson è intrigato dalla possibilità di chiudere la carriera da protagonista in una big italiana, dopo i due anni trascorsi a Roma (tra il 2016 e il 2018), il primo dei quali come vice-Szczesny sotto la guida di Spalletti, che lo consacrarono al top del ruolo nel mondo.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Juve-Alisson, la trattativa avanza: l'agente del brasiliano è atteso in Italia. Summit in vista

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