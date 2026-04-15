In queste ore si sono intensificate le voci riguardanti un possibile trasferimento del portiere brasiliano alla Juventus. Fonti vicine alla società sportiva indicano che ci sarebbero state discussioni e incontri relativi all'acquisto del giocatore. Non sono stati ancora ufficializzati dettagli o accordi definitivi, ma alcuni segnali sembrano indicare un interesse concreto da parte del club torinese.

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© Calcionews24.com - Alisson Juve, la trattativa prende forma: indizi rilevanti sul possibile trasferimento del brasiliano in bianconero

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