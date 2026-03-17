L’agente di Alisson ha annunciato che il portiere brasiliano ha rinnovato il contratto con il Liverpool, chiarendo così il suo futuro. La notizia mette fine a speculazioni riguardo a un possibile trasferimento alla Juventus, senza altre ipotesi o dettagli aggiuntivi. La conferma arriva direttamente dalla rappresentanza del giocatore, che ha comunicato l’accordo con il club inglese.

Alisson alla Juve, l’agente del brasiliano ha confermato di aver rinnovato il contratto con il Liverpool. Una firma che lo allontana dai bianconeri. Il calciomercato è fatto di sogni, suggestioni e, talvolta, bruschi risvegli. Per settimane, il nome che ha infiammato le discussioni tra i tifosi bianconeri è stato quello dell’ex portiere della Roma, oggi colonna portante del Liverpool. Tuttavia, l e ultime notizie spengono definitivamente ogni speranza di vedere Alisson alla Juve, chiudendo un capitolo che sembrava poter riportare in Italia uno dei numeri uno più forti al mondo. Nonostante l’interesse mostrato dalla dirigenza torinese nelle ultime settimane, il futuro del portiere brasiliano, classe 1992, rimane saldamente ancorato alla Premier League. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Alisson alla Juve, l’agente del brasiliano esce allo scoperto: chiarito il futuro del portiere. Le ultimissime

Articoli correlati

Ultimissime Juve LIVE: l’agente di McKennie esce allo scoperto, chi recupera e chi no per il LecceLocatelli Juve, società già al lavoro per blindarlo a vita: potrebbe rinnovare fino a quella data! L’idea del club bianconero Osimhen Juventus: dal...

Alisson alla Juve, il colpaccio del portiere brasiliano può concludersi solamente in questo caso. Ecco qualedi Redazione JuventusNews24Alisson alla Juve, il colpaccio del portiere brasiliano può concludersi solamente a queste condizioni.

Tutto quello che riguarda Alisson alla Juve l'agente del...

Temi più discussi: Alisson-Juve, si può. E la carta decisiva si chiama Spalletti: i retroscena; Alisson, addio al Liverpool e ritorno in Italia? Juve e Inter alla finestra; Alisson alla Juve non è solo utopia: la questione ingaggio e il peso di Spalletti; Juventus, l'ingaggio di Alisson non è un problema: Spalletti la chiave per convincere il brasiliano e il Liverpool.

L'agente di Alisson gela la Juve: Abbiamo rinnovato con il LiverpoolAlisson Becker, portiere classe 1992 del Liverpool e della nazionale brasiliana, non tornerà a giocare in Serie A. Lagente del giocatore, Ze Maria Ness, intervistato da ... tuttojuve.com

Juventus-Alisson ipotesi tramontata definitivamente? Gli aggiornamentiFabrizio Romano, sul suo canale YouTube, ha parlato del futuro di Alisson Becker il cui nome è stato accostato alla Juventus: Intanto su Alisson, giusto per stare all'ordine ... tuttojuve.com

Alisson Santos, serata napoletana nel cuore della città Dopo le ultime prestazioni in campo, Alisson Santos si concede un momento di relax nel pieno centro di Napoli. Cena da Impasto 55 tra sorrisi, atmosfera e sapori autentici, quelli che raccontano l’ani - facebook.com facebook

VIDEO - Alisson Santos, pizza da Impasto 55 x.com