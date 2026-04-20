Durante il secondo fine settimana del festival Coachella 2026, il pubblico ha assistito a un'ospitata speciale di Justin Bieber, che ha condiviso il palco con Billie Eilish. La loro presenza ha attirato numerosi spettatori e ha generato molte discussioni sui social. La performance si è svolta in un'area all'aperto, con il pubblico che ha seguito con attenzione ogni momento dello spettacolo.

Il secondo weekend del festival Coachella 2026 è stato segnato da una performance di Justin Bieber che ha trasformato il palco desertico in un punto di convergenza tra diverse generazioni della musica pop e urban. Durante il set principale dell’18 aprile, l’artista ha coinvolto sul palco un gruppo di star internazionali, rendendo la serata un evento caratterizzato da collaborazioni inaspettate e momenti di forte impatto emotivo per il pubblico presente. L’interazione tra le icone del pop e i momenti condivisi sul palco. Uno dei momenti più rilevanti della serata si è verificato durante l’esecuzione di One Less Lonely Girl, quando Billie Eilish è salita sul palco per accompagnare l’interprete di Peaches.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Coachella, il momento magico: Justin Bieber e Billie Eilish insieme

Billie ellish Meets Justin Bieber for the first time #billieeilish#justinbieber

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