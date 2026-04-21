Johnny Micalusi | assolto in appello il proprietario dell' Assunta Madre il ristorante dei vip

In un procedimento giudiziario concluso in appello a Roma, Gianni Micalusi, noto come ‘Johnny’, è stato assolto. Micalusi è il proprietario del ristorante ‘Assunta Madre’, frequentato da clienti vip e situato in via Giulia nel centro della città. La sentenza definitiva ha sancito l’assenza di responsabilità per il proprietario, chiudendo così il processo legato alla sua attività.

Assolto in Appello a Roma Gianni Micalusi, detto ‘Johnny', proprietario del ristorante dei vip 'Assunta Madre' di via Giulia, nel Centro della Capitale. L’imprenditore nato a Terracina, che era stato arrestato nel 2017 in seguito all’inchiesta della Dda con l’operazione ‘Nettuno’, in primo grado.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Assolto Johnny Micalusi, titolare del ristorante ‘dei vip’ Assunta Madre: era accusato di riciclaggioJohnny Micalusi, titolare dell'Assunta Madre, era stato arrestato nel 2017 insieme ad altre persone con l'accusa di riciclaggio e intestazione... Assolto Johnny Micalusi titolare di Assunta MadreAGI - I giudici della Corte di Appello di Roma hanno assolto Gianni Micalusi, conosciuto da tutti come 'Johnny', imprenditore di Terracina di 62... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Assolto in appello 'Johnny' Micalusi del ristorante Assunta Madre, il locale dei Vip; Johnny Micalusi: assolto in appello il proprietario dell'Assunta Madre, il ristorante dei vip; ASSOLTO JOHNNY MICALUSI, IL RE TERRACINESE DELLE CENE ROMANE; Johnny Micalusi del noto ristorante Assunta Madre assolto in appello: era accusato di intestazione fittizia di beni e autoriciclaggio. Assolto Johnny Micalusi, titolare del ristorante ‘dei vip’ Assunta Madre: era accusato di riciclaggioJohnny Micalusi, titolare dell'Assunta Madre, era stato arrestato nel 2017 insieme ad altre persone con l'accusa di riciclaggio e intestazione fittizia ... fanpage.it Roma – Il ritorno del re del pesce: Johnny Micalusi assolto, finisce l’odissea del patron di Assunta MadreCancellata la condanna e restituiti i beni oggetto di una confisca milionaria: dopo nove anni di odissea giudiziaria, Johnny Micalusi torna libero e riprende il comando del suo Assunta Madre. Altro ... etrurianews.it Assolto in appello 'Johnny' Micalusi del ristorante Assunta Madre, il locale dei Vip roma.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com Assolto il noto ristoratore Johnny Micalusi: ribaltata in appello la condanna a 8 anni e 6 mesi - facebook.com facebook