Assolto Johnny Micalusi titolare del ristorante ‘dei vip' Assunta Madre | era accusato di riciclaggio

Il titolare del ristorante noto come 'dei vip' è stato assolto in tribunale, dopo che nel 2017 era stato arrestato insieme ad altri con l’accusa di riciclaggio e intestazione fittizia di beni. La vicenda giudiziaria si era aperta con l’arresto, che coinvolgeva anche altre persone, ma la sentenza definitiva ha escluso le accuse nei confronti del proprietario del locale. La decisione è stata comunicata nelle ultime ore.

Johnny Micalusi, titolare dell'Assunta Madre, era stato arrestato nel 2017 insieme ad altre persone con l'accusa di riciclaggio e intestazione fittizia di beni.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Assolto Johnny Micalusi titolare di Assunta MadreAGI - I giudici della Corte di Appello di Roma hanno assolto Gianni Micalusi, conosciuto da tutti come 'Johnny', imprenditore di Terracina di 62... Vittorio Sgarbi assolto per il quadro di Rutilio Manetti: era accusato di riciclaggioIl critico d'arte, già assessore a Viterbo e sindaco di Sutri, aveva detto di averlo trovato nella villa di famiglia a Viterbo ma per l'accusa era... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Assolto Johnny Micalusi titolare di Assunta Madre; Assolto in appello 'Johnny' Micalusi del ristorante Assunta Madre, il locale dei Vip; Roma, assolto Johnny Micalusi: l'ex proprietario di Assunta Madre era stato condannato per riciclaggio; ASSOLTO JOHNNY MICALUSI, IL RE TERRACINESE DELLE CENE ROMANE. Assolto Johnny Micalusi, titolare del ristorante ‘dei vip’ Assunta Madre: era accusato di riciclaggioJohnny Micalusi, titolare dell'Assunta Madre, era stato arrestato nel 2017 insieme ad altre persone con l'accusa di riciclaggio e intestazione fittizia ... fanpage.it Roma, assolto Johnny Micalusi: l'ex proprietario di Assunta Madre era stato condannato per riciclaggioAssolto «perché il fatto non sussiste». È la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma nei confronti del ristoratore Gianni Micalusi, detto Johnny, ex ... ilmessaggero.it Assolto in appello 'Johnny' Micalusi del ristorante Assunta Madre, il locale dei Vip roma.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com Assolto il noto ristoratore Johnny Micalusi: ribaltata in appello la condanna a 8 anni e 6 mesi - facebook.com facebook