Curling l’Italia presenta la nuova squadra | nasce il Team Spiller due fratelli gemelli con due veterani

L’Italia del curling ha annunciato la nascita del nuovo Team Spiller, composto da due fratelli gemelli e accompagnato da due atleti con esperienza consolidata. Questa formazione si prepara a partecipare ai prossimi eventi internazionali, rappresentando il paese nel circuito internazionale. La squadra è stata ufficialmente presentata e si appresta a competere nelle competizioni di rilievo a livello mondiale.

L’Italia del curling ha un nuovo volto ben definito: è nato il Team Spiller, la formazione che con buona probabilità rappresenterà il Bel Paese nei prossimi grandi eventi internazionali. Dopo lo scioglimento del Team Retornaz, con l’uscita di scena dello storico skip Joel Retornaz, il movimento tricolore abbraccia un nuovo quartetto ufficiale e ci sono tutte le premesse per poter sperare in risultati degni di nota lungo il quadriennio che culminerà con le Olimpiadi sulle Alpi Francesi. Lo skip sarà Stefano Spiller, grandissimo protagonista ai recenti Mondiali, dove gli azzurri hanno perso di misura contro il Canada nei playoff: era il grande...🔗 Leggi su Oasport.it

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