Fontana ricorda l' omicidio di Attanasio

Fontana ricorda il tragico omicidio di Attanasio, avvenuto cinque anni fa in Congo. La causa è stata un attacco armato contro un convoglio delle Nazioni Unite, che ha provocato la morte dell’ambasciatore, di un carabiniere e di un autista locale. L’anniversario ricorda l’evento che ha sconvolto l’Italia e il mondo, lasciando molti dubbi sulle responsabilità. La commemorazione si svolge nel rispetto delle vittime e delle loro famiglie.

10.10 "Cinque anni fa l'ignobile attentato in Congo in cui persero la vita l'ambasciatore Luca Attanasio, il carabiniere Vittorio Iacovacci e l'autista Mustapha Milambo. Rinnovo, con profonda commozione, la vicinanza ai familiari. Il loro coraggio e il loro impegno per la pace restano un esempio sempre attuale" Così il presidente della Camera,Fontana Attanasio aveva 43 anni, era sposato e papà di tre figlie piccole. "Restano i suoi valori. Va costruita la pace".Così la moglie Zakia Seddiki, fondatrice dell'Associazione umanitaria Mama Sofia.