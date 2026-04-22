Dopo quasi vent’anni di relazione, l’attrice protagonista di una serie televisiva ha intrapreso un percorso di cambiamento personale. La decisione di rivedere il proprio modo di affrontare il rapporto con l’ex partner nasce dalla volontà di garantire un ambiente più sereno per le proprie figlie. La sua esperienza ha portato a un processo di evoluzione interiore che si è svolto nel tempo, portando a una nuova consapevolezza.

Dopo una relazione durata quasi due decenni, l’attrice protagonista di What I Like About You ha affrontato un profondo processo di trasformazione personale per riuscire a gestire al meglio il rapporto con l’ex partner in funzione delle figlie. Jennie ha rivelato come la necessità di collaborare alla crescita delle sue tre eredi l’abbia portata a un confronto radicale con la propria interiorità, un percorso basato sul perdono e sull’accettazione di se stessa piuttosto che verso gli altri. La metamorfosi interiore attraverso la genitorialità condivisa. Il distacco avvenuto da Peter, dopo quasi vent’anni trascorsi insieme, non è stato solo una separazione sentimentale, ma il catalizzatore di una rivoluzione psicologica per l’attrice di 54 anni.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Jennie Garth: la rivoluzione interiore dopo 20 anni di amore

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