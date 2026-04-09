Dopo il divorzio ero infelice Una sera ho bevuto tanto e ingoiato un sacco di pillole mi hanno dovuto fare la lavanda gastrica | Jennie Garth dopo il boom di Beverly Hills 90210
Dopo il divorzio, l’attrice ha raccontato di aver vissuto un momento difficile caratterizzato da infelicità, culminato in un tentativo di suicidio tramite abuso di alcol e farmaci, che ha richiesto un intervento medico con la lavanda gastrica. È nota per il ruolo di Kelly Taylor nella serie televisiva “Beverly Hills 90210”, che le ha portato successo, fama e riconoscimenti.
Jennie Garth ha conosciuto soldi, fama e popolarità grazie al ruolo di Kelly Taylor nella serie tv cult “Beverly Hills 90210”. In occasione della presentazione dell’autobiografia “I Choose Me “, l’attrice ha rilasciato una intervista a People raccontandosi a tutto tondo. Garth ha rivelato di aver sofferto di depressione e di aver trascorso un periodo in riabilitazione dopo il divorzio dall’ex marito Peter Facinelli. Inoltre la fama derivante da “Beverly Hills 90210” è stata così stressante da portarla a isolarsi e a vivere una vita solitaria. Garth nei decenni successivi alla fine della serie tv ha affrontato un divorzio, aborti spontanei e problemi di salute mentale: “La frase ‘I Choose Me’ (“Scelgo me stessa”, ndr) mi è tornata in mente e ha iniziato a risuonare profondamente in me. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Jennie Garth, il divorzio, gli aborti spontanei e le dipendenze: «La fama improvvisa per Beverly Hills 90210 è stata spaventosa, ho toccato il fondo»Gli anni più difficili, tuttavia, arrivarono dopo il divorzio dal secondo marito Peter Falcinelli.
Jennie Garth su divorzio, aumenti di peso e dipendenze: la rinascita della Kelly di Beverly HillsJennie Garth, la Kelly di Beverly Hills 90210, racconta nel suo memoir divorzio, dipendenze e aborti spontanei.
Jennie Garth, il divorzio, gli aborti spontanei e le dipendenze: «La fama improvvisa per Beverly Hills 90210 è stata spaventosa, ho toccato il fondo»L'attrice cinquantaquattrenne nell'autobiografia I Choose Me, in uscita il 14 aprile, racconta la sua caduta e rinascita: «Finalmente sto scegliendo me stessa, ma ci ho messo una vita ad arrivare qui» ... vanityfair.it
Jennie Garth, nel memoir della star di Beverly Hills 90210, traumi, divorzio e dipendenzeLeggi su Sky TG24 l'articolo Jennie Garth, nel memoir della star di Beverly Hills 90210, traumi, divorzio e dipendenze ... tg24.sky.it