Dopo il divorzio, l’attrice ha raccontato di aver vissuto un momento difficile caratterizzato da infelicità, culminato in un tentativo di suicidio tramite abuso di alcol e farmaci, che ha richiesto un intervento medico con la lavanda gastrica. È nota per il ruolo di Kelly Taylor nella serie televisiva “Beverly Hills 90210”, che le ha portato successo, fama e riconoscimenti.

Jennie Garth ha conosciuto soldi, fama e popolarità grazie al ruolo di Kelly Taylor nella serie tv cult “Beverly Hills 90210”. In occasione della presentazione dell’autobiografia “I Choose Me “, l’attrice ha rilasciato una intervista a People raccontandosi a tutto tondo. Garth ha rivelato di aver sofferto di depressione e di aver trascorso un periodo in riabilitazione dopo il divorzio dall’ex marito Peter Facinelli. Inoltre la fama derivante da “Beverly Hills 90210” è stata così stressante da portarla a isolarsi e a vivere una vita solitaria. Garth nei decenni successivi alla fine della serie tv ha affrontato un divorzio, aborti spontanei e problemi di salute mentale: “La frase ‘I Choose Me’ (“Scelgo me stessa”, ndr) mi è tornata in mente e ha iniziato a risuonare profondamente in me. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Dopo il divorzio ero infelice. Una sera ho bevuto tanto e ingoiato un sacco di pillole, mi hanno dovuto fare la lavanda gastrica”: Jennie Garth dopo il boom di “Beverly Hills 90210”

Jennie Garth, il divorzio, gli aborti spontanei e le dipendenze: «La fama improvvisa per Beverly Hills 90210 è stata spaventosa, ho toccato il fondo»Gli anni più difficili, tuttavia, arrivarono dopo il divorzio dal secondo marito Peter Falcinelli.

Jennie Garth su divorzio, aumenti di peso e dipendenze: la rinascita della Kelly di Beverly HillsJennie Garth, la Kelly di Beverly Hills 90210, racconta nel suo memoir divorzio, dipendenze e aborti spontanei.

Jennie Garth, il divorzio, gli aborti spontanei e le dipendenze: «La fama improvvisa per Beverly Hills 90210 è stata spaventosa, ho toccato il fondo»L'attrice cinquantaquattrenne nell'autobiografia I Choose Me, in uscita il 14 aprile, racconta la sua caduta e rinascita: «Finalmente sto scegliendo me stessa, ma ci ho messo una vita ad arrivare qui» ... vanityfair.it

Jennie Garth, nel memoir della star di Beverly Hills 90210, traumi, divorzio e dipendenzeLeggi su Sky TG24 l'articolo Jennie Garth, nel memoir della star di Beverly Hills 90210, traumi, divorzio e dipendenze ... tg24.sky.it