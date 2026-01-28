Venerdì sera alle 21, Empoli ospiterà una serata dedicata ai grandi classici del jazz. La musica spazierà dallo swing alla bossa nova, con un evento che promette di far rivivere i momenti più belli di questo genere musicale. La città si prepara ad accogliere musicisti e appassionati per una notte di note e ritmo.

EMPOLI Dal jazz allo swing passando per la bossa nova. Sarà una serata di grandi classici del panorama jazzistico quella in programma venerdì prossimo alle 21.30 al Teatro Il Momento di Empoli per il primo appuntamento dell’ Empoli Jazz Winter, produzione fortemente voluta dal presidente dell’associazione Empoli Jazz, Caruso Aniello. Protagonista sul palco di via del Giglio sarà il Noemi Donzelli Group con il concerto " The great American Songbook ". Un gruppo jazz a chilometro zero, composto da musicisti di Empoli o empolesi di adozione e capitanato dalla giovane e brillante cantante Noemi Donzelli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Empoli Jazz". Un viaggio tra i grandi classici

