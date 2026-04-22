Jazz a Monteroduni | 5 finalisti per il trono di Eddie Lang
A Monteroduni si avvicina la quindicesima edizione di un concorso internazionale dedicato al jazz, con un focus particolare sui giovani musicisti sotto i 40 anni. Cinque finalisti sono stati selezionati per contendersi il titolo di Eddie Lang, nell’ambito di un evento che si svolgerà nel borgo. L’appuntamento si inserisce nel calendario culturale locale e vedrà esibirsi artisti di diverse nazionalità.
Il borgo di Monteroduni si prepara a ospitare la quindicesima edizione del concorso internazionale dedicato al talento jazzistico, un evento che quest’anno punta tutto sulla valorizzazione dei musicisti sotto i 40 anni. La competizione, intitolata Il Genio di Eddie Lang, si terrà ai piedi del Castello Pignatelli e correrà parallelamente alla XXXV edizione dell’omonimo festival jazz, con la finalissima programmata per il 6 agosto 2026. L’evoluzione del contest: nuovi parametri per la selezione dei talenti. La direzione artistica guidata da Marco Zampogna ha deciso di apportare modifiche strutturali per dare maggiore respiro alle nuove leve della chitarra jazz.🔗 Leggi su Ameve.eu
Notizie correlate
Il Genio di Eddie Lang: XV edizioneDopo il successo ottenuto nelle precedenti edizioni, torna a Monteroduni il trampolino di lancio per artisti emergenti che offre l’opportunità di...
Lang Lang: musica classica senza barriere, un nuovo ruolo per il XXI secolo. L’Olimpiade come esempio di ibridazione.Lang Lang, il celebre pianista cinese, ha espresso un concetto che potrebbe sembrare rivoluzionario per i puristi, ma che riflette una tendenza...
Contenuti e approfondimenti
Argomenti più discussi: EDDIE LANG MUSIC APS presenta la XV edizione Concorso internazionale: Il Genio di Eddie Lang - iscrizioni aperte fino al 30 giugno - MEI; FABULA, la ragazza senza nome: brano che con uno sguardo intenso affronta il tema della violenza sulle donne.
Eddie Lang Jazz Festival, arriva la chitarra di Biréli LagrèneAbbarbicato su un colle dell’Appennino, Monteroduni domina dall’alto dei suoi 470 metri sopra il livello del mare la valle del Volturno, ma anche il panorama della musica dal vivo nel Centro-Sud. Per ... ilmattino.it
Il Genio di Eddie Lang: XV edizioneDopo il successo ottenuto nelle precedenti edizioni, torna a Monteroduni il trampolino di lancio per artisti emergenti che offre l’opportunità di esibirsi davanti a un pubblico attento e consolidato n ... funweek.it
IL GALATASARAY MOLLA NOA LANG Indiscrezione clamorosa riportata dal portale turco 'Yeni Mesaj': il riscatto dell'olandese, ritenuto quasi certo in casa Napoli, potrebbe essere stato accantonato dai giallorossi Il tutto, stando agli articoli dalla Turchi - facebook.com facebook