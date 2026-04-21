Il Genio di Eddie Lang | XV edizione

È tornato il concorso “Il Genio di Eddie Lang” che quest’anno raggiunge la sua XV edizione. Dopo i risultati positivi delle edizioni precedenti, l’evento include un percorso che prevede incontri storici e concerti. La manifestazione si svolge in diverse date e location, attirando partecipanti da varie zone. L’organizzazione ha annunciato che ci saranno premi e riconoscimenti per i vincitori di questa edizione.

Dopo il successo ottenuto nelle precedenti edizioni, torna a Monteroduni il trampolino di lancio per artisti emergenti che offre l’opportunità di esibirsi davanti a un pubblico attento e consolidato negli anni Dopo il successo ottenuto nelle precedenti edizioni, torna il concorso “Il Genio di Eddie Lang”, che quest’anno giunge alla °XV Edizione, con un percorso ricco di storia, concerti e soprattutto grandi soddisfazioni. Un trampolino di lancio, per artisti emergenti, che offre l’opportunità di esibirsi davanti a un pubblico attento e consolidato negli anni. Grazie all’importante riposta riscontrata negli anni passati, con l’iscrizione di...🔗 Leggi su Funweek.it Notizie correlate Aversa celebra il latino: al via la XV edizione del Certamen Ciceronianum NormannoIl Liceo Classico e Musicale “Domenico Cirillo” di Aversa si prepara ad ospitare uno degli eventi culturali più attesi dell’anno: la XV edizione del... Il waterfront di Napoli diventa laboratorio internazionale di restauro: torna il Premio P.R.A.M. XV EdizioneRicerca, perché non resistiamo agli spuntini? Tutta colpa del “cablaggio” innato del cervello Scuola 4. Approfondimenti e contenuti Si parla di: Van Halen: Diver Down, tra leggerezza, cambiamento e genialità; Taverna Futurista: il battito della techno incontra il genio della cucina stellata al Kappa FuturFestival. Il Genio di Eddie Lang: XV edizioneDopo il successo ottenuto nelle precedenti edizioni, torna a Monteroduni il trampolino di lancio per artisti emergenti che offre l’opportunità di esibirsi davanti a un pubblico attento e consolidato ... funweek.it