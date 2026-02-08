Lang Lang | musica classica senza barriere un nuovo ruolo per il XXI secolo L’Olimpiade come esempio di ibridazione

Lang Lang ha detto che la musica classica può diventare più accessibile, quasi pop, e non solo per i puristi. Con le sue parole, apre una strada nuova, anche usando l’esempio delle Olimpiadi come momento di ibridazione tra generi. Il pianista cinese vuole abbattere le barriere e rendere la musica classica più vicina a tutti.

Lang Lang, il celebre pianista cinese, ha espresso un concetto che potrebbe sembrare rivoluzionario per i puristi, ma che riflette una tendenza sempre più marcata nel mondo della musica: la musica classica può e deve essere “pop”. L’affermazione, rilasciata durante un’intervista a l’8 febbraio 2026, sottolinea come la barriera tra generi musicali stia diventando sempre più permeabile, e come la fruizione della musica si stia evolvendo in un panorama sempre più ibrido. L’artista ha evidenziato come la recente cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina, un evento che ha catturato l’attenzione globale, abbia saputo unire in maniera efficace il linguaggio classico a quello contemporaneo, dimostrando che le due anime musicali possono coesistere e arricchirsi a vicenda.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Lang Lang olimpiadi

Nella notte del Meazza, il pianista cinese Lang Lang ha difeso il playback, dicendo che è inevitabile a causa del troppo rumore sul palco.

Durante la cerimonia di apertura a Milano e Cortina, Lang Lang ha suonato l’inno olimpico davanti a migliaia di persone.

Ultime notizie su Lang Lang olimpiadi

