Definito il primo avversario di Jannik Sinner a Montecarlo | già fuori il nuovo asso francese

A Montecarlo Jannik Sinner si prepara ad affrontare il suo prossimo avversario nel torneo Masters 1000. Il francese Ugo Humbert sarà il suo sfidante nel secondo turno, con l'incontro previsto tra martedì 7 e mercoledì 8 aprile, la data esatta sarà comunicata domani. È già stato eliminato il nuovo tennista francese, che era uno dei favoriti.

Jannik Sinner affronterà il francese Ugo Humbert al secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo, che giocherà o martedì 7 o mercoledì 8 aprile (lo scopriremo soltanto domani). Il numero 2 del mondo, che ha goduto di un bye, attendeva di conoscere l’identità dell’avversario per il debutto sulla terra rossa del Principato e doveva aspettare l’esito del derby transalpino tra l’accredito 27enne, numero 34 del ranking ATP, e il 17enne, grande promessa del tennis nazionale e attualmente al 328mo posto delle classifiche mondiali. Perché Bolelli non gioca con Vavassori a Montecarlo. Grave lutto per la famiglia Chi affrontano Berrettini e Cobolli a Montecarlo? Svelati gli avversari del primo turno, c’è un lucky loser Jannik Sinner affronterà il francese Ugo Humbert al secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo, che giocherà o martedì 7. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Definito il primo avversario di Jannik Sinner a Montecarlo: già fuori il nuovo asso francese Leggi anche: Definito il primo avversario di Jannik Sinner a Indian Wells: sarà un qualificato Jannik Sinner si testa in doppio a Montecarlo: l’azzurro scoprirà il prossimo avversarioSi alza il sipario sul Monte-Carlo Masters e, come da tradizione, la domenica inaugurale offre i primi assaggi di una settimana che si preannuncia... Si parla di: Sinner in finale a Miami, ora punta al 'Sunshine Double' contro Lehecka. Jannik Sinner si testa in doppio a Montecarlo: l’azzurro scoprirà il prossimo avversarioSi alza il sipario sul Monte-Carlo Masters e, come da tradizione, la domenica inaugurale offre i primi assaggi di una settimana che si preannuncia intensa ... oasport.it Sinner, quando gioca a Montecarlo? Orario, dove vedere (in tv e streaming) il secondo turno e il programma degli italianiInizia ufficialmente la stagione sulla terra rossa col Masters 1000 di Montecarlo. Jannik Sinner è pronto a tentare il sorpasso su Carlos Alcaraz, con la possibilità già ... ilmessaggero.it