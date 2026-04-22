Janel Parrish e Sasha Farber | tra salsa e sguardi che accendono il web

Un video pubblicato il 20 aprile su TikTok mostra Janel Parrish e Sasha Farber durante una lezione di salsa. Nel filmato, i due appaiono molto vicini, scambiandosi sguardi intensi e movimenti coordinati. La clip ha attirato l’attenzione dei fan, generando numerose interpretazioni tra chi sospetta un rapporto speciale e chi si limita a considerarla una semplice esercitazione di danza.

Un video pubblicato il 20 aprile su TikTok ha scatenato una tempesta di supposizioni tra i fan, mostrando Janel Parrish e Sasha Farber impegnati in una lezione di salsa che sembra molto più di un semplice esercizio tecnico. La protagonista di Pretty Little Liars, che ha annunciato la separazione dal marito Chris Long dopo un legame durato 10 anni meno di due settimane fa, appare nel filmato mentre viene fatta roteare dal professionista del ballo in quello che sembra l’interno di un’abitazione privata. Mentre lei sfoggia un look casual con pantaloncini di jeans e un maglione blu navy, l’uomo da 41 anni ha scelto un abbigliamento decisamente più audace, indossando pantaloni eleganti con cintura ma restando a torso nudo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Janel Parrish e Sasha Farber: tra salsa e sguardi che accendono il web Notizie correlate Leggi anche: Fotografie che raccontano dolore e speranza: l’esposizione di Modica tra emozioni silenziose e sguardi che parlano Otto sguardi tra foto, pittura e tessile raccontano il tempo che ci attraversaOtto sguardi al Tecnopolo per entrare nella dimensione temporale e tentare di capirne i suoi molteplici significati. Altri aggiornamenti Si parla di: Rumors su Sasha Farber e Janel Parrish: cosa dicono i post su Instagram. Janel Parrish and DWTS pro Sasha Farber fuel romance rumors with spicy salsa lessons videoDWTS pros hilariously commented on the potential new couple. msn.com Why 'DWTS' Janel Parrish and Sasha Farber have pros asking 'Hard launch?''Dancing with the Stars' professional dancers had a lot to say about Janel Parrish and Sasha Farber. Farber said the season 19 finalist 'still got it.' ... msn.com