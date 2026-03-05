otto sguardi tra foto pittura e tessile raccontano il tempo che ci attraversa

Otto opere tra fotografia, pittura e tessile sono esposte al Tecnopolo, offrendo uno sguardo sul passare del tempo. Le creazioni mostrano diverse interpretazioni di questa dimensione, invitando il pubblico a riflettere sul suo fluire e sui suoi molteplici aspetti. La mostra si propone di far percepire come il tempo si manifesti attraverso articolazioni visive e materiali diversi.

Otto sguardi al Tecnopolo per entrare nella dimensione temporale e tentare di capirne i suoi molteplici significati. C’è un tempo che scorre verticale e uno che si espande in orizzontale, sovrapponendosi ai vissuti. Al Tecnopolo #19 di Reggio, la mostra ‘ Declinazioni temporali ’ (aperta fino al 15 aprile) esplora questo flusso attraverso le visioni di otto artiste, chiamate a interrogarsi sulla natura del divenire. Curata da Laura Davì e ideata da Marco Menozzi, l’esposizione trasforma lo spazio di piazzale Europa in un laboratorio di riflessione collettiva. Le opere spaziano tra linguaggi eterogenei: dalla fotografia di Laura Sassi, che dal 1972 cerca di "fermare il tempo" tra camera oscura e digitale, alle narrazioni visive di Silvia Lorenzin e Cetty Messina, per la quale lo scatto è un modo di abitare il presente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

