Fotografie che raccontano dolore e speranza | l’esposizione di Modica tra emozioni silenziose e sguardi che parlano

Lunedì 2 febbraio 2026, nella storica Domus S. Petri di Modica si inaugura una mostra fotografica che va oltre le immagini. Le foto mostrano dolore e speranza, catturando emozioni silenziose e sguardi che parlano senza parole. È un viaggio tra emozioni forti, che mette in luce il peso emotivo dell’Europa su un popolo. La mostra invita i visitatori a riflettere e a sentire, più che a guardare.

Lunedì 2 febbraio 2026, nella storica Domus S. Petri di Modica, si apre al pubblico un’esperienza visiva che va oltre lo scatto fotografico: un reportage intenso, intimo, che racconta il peso emotivo dell’Europa sulle spalle di un popolo. Il titolo, “Anche a Sofia piangono”, è un invito a guardare con attenzione, a sentire il silenzio tra le immagini. Il progetto, realizzato dal fotografo modicano Giuseppe Pitino, si concentra sulle reazioni del popolo bulgaro all’adozione dell’euro, un evento che ha segnato un punto di svolta non solo economico, ma profondamente umano. Non si tratta di dati statistici o di analisi macroeconomiche, bensì di volti, gesti, sguardi. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fotografie che raccontano dolore e speranza: l’esposizione di Modica tra emozioni silenziose e sguardi che parlano Approfondimenti su Modica Domus S Petri Immagini che raccontano idee ed emozioni: apre a Mestre l'esposizione "Opere in corso" Quattro storie che parlano di fragilità, speranza e resistenza. A sorpresa c'è anche "Gente comune" di Robert Redford, film tutt'altro che conciliante Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Modica Domus S Petri Argomenti discussi: SUI BINARI DELLA MEMORIA; Fabio Bucciarelli: dieci anni di reportage dal cuore dell’occupazione israeliana; Chi è Momo Okabe, la fotografa giapponese scelta da Versace che racconta corpi, identità e intimità; L’Orologio Solare di Aielli: lo scatto di Vittorio M. che cattura l’anima della Marsica. La Palestina non vuole pietà ma presenza. Al Middle East 2025 la raccontano i film, i talk, le foto e anche la cucinaLa Palestina al Middle East Now 2025: resistenza, dolore e immaginazione radicale. Al Middle East Now, il festival che da sedici anni racconta il Medio Oriente con il linguaggio del cinema, dell’arte ... quotidiano.net A Palazzo Guinigi fotografie e opere d’arte che raccontano il tema della violenza di genereCirca 50 immagini – tra foto e opere d’arte - per raccontare le altrettante sfumature della violenza sulle donne. Sono quelle che compongono la doppia mostra che racchiude al secondo piano di Palazzo ... lanazione.it La chiesa della Madonna dell'Alto al confine tra i territori comunali di Campi Salentina, Cellino San Marco e Squinzano in un luogo dove sorgeva il casale medioevale di Bagnara. Le fotografie raccontano minimamente la storia dei luoghi. Ci sono tracce mess - facebook.com facebook Le immagini raccontano più di tante parole. Alla Cooperativa Il Susino e Cooperativa Insieme Treviglio ho incontrato persone, storie e comunità che trasformano l’inclusione in lavoro, dignità e futuro. È da realtà così che si costruisce una società che non lascia x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.