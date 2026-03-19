Jade Cargill lancia un messaggio alla WWE | Essere campionessa non basta voglio combattere di più

Jade Cargill, attuale campionessa femminile della WWE, ha dichiarato di desiderare più incontri e sfide rispetto a quelli già conquistati. La wrestler ha espresso chiaramente che, pur avendo il titolo, non si sente soddisfatta e punta a combattere di più. La sua volontà di aumentare la propria attività sul ring ha attirato l’attenzione di fan e addetti ai lavori.

Jade Cargill è sì la WWE Women’s Champion, ma ha chiarito senza mezzi termini che il titolo da solo non le basta: vuole più azione. Dopo aver conquistato il titolo battendo Tiffany Stratton al Saturday Night’s Main Event del 1° novembre 2025, Cargill ha disputato soltanto sei match televisivi, per lo più di breve durata. L’ultimo risale alla puntata di SmackDown del 13 marzo, dove ha sconfitto Michin. Ora, con WrestleMania 42 sempre più vicina, la campionessa ha deciso di farsi sentire. Intervistata da Complex Graps, ha spiegato chiaramente che per lei essere campionessa significa soprattutto difendere il titolo con costanza: “Voglio lottare. Quando diventi campionessa, vuoi difendere il tuo titolo il più possibile”. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - Jade Cargill lancia un messaggio alla WWE: “Essere campionessa non basta, voglio combattere di più” Articoli correlati WWE: Meno di 8 minuti in TV in quasi 3 mesi da campionessa, il regno di Jade CargillUna statistica sorprendente ha dato via ad un acceso dibattito online: da quando ha vinto il WWE Women’s Championship quasi tre mesi fa, Jade Cargill... WWE: Critiche alla gestione di Jade CargillJade Cargill si trova nuovamente al centro delle discussioni nel mondo del wrestling dopo gli eventi successivi a Elimination Chamber. Jade Cargill IS STILL your WWE Women's Champion Tutti gli aggiornamenti su Jade Cargill Argomenti discussi: WWE: Secondo un ex WWE il match tra Jade Cargill e Rhea Ripley sarebbe a rischio. Triple H potrebbe aver confermato il nuovo gruppo di Jade Cargill in WWETriple H suggerisce un cambiamento significativo mentre Jade Cargill punta a guidare una nuova e dominante fazione nella WWE. worldwrestling.it What Could Have Been: What If WWE's Jade Cargill Had Stayed In AEW?Former longest-reigning AEW TBS Champion Jade Cargill is one of WWE's most buzz-worthy signings in recent memory. She made the jump from AEW to WWE in September 2023, and was the first signing under ... sports.yahoo.com