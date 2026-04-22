Ivrea lo spaccio corre su monopattini | la nuova logistica invisibile

A Ivrea, le attività di spaccio si stanno adattando a nuove modalità di consegna, utilizzando monopattini elettrici. La microcriminalità urbana sta cambiando il modo di gestire le consegne, passando da metodi tradizionali a soluzioni più rapide e invisibili. Questa evoluzione rende più difficile il monitoraggio da parte delle forze dell'ordine, che cercano di seguire i movimenti attraverso i sistemi di sorveglianza.

A Ivrea il della microcriminalità urbana sta mutando radicalmente, sostituendo i vecchi modelli di spaccio con una logistica agile basata su monopattini elettrici. Il fenomeno, che colpisce con nuova efficienza le zone centrali come via Palma, vede protagonisti giovani appartenenti a gruppi di seconda generazione, nordafricani, capaci di muoversi tra le strade con la stessa rapidità delle consegne dei servizi di delivery ufficiali. La logistica del silenzio tra via Palma e i quartieri centrali. Il vecchio stereotipo dello spacciatore fermo in un angolo, facilmente individuabile per l’aspetto sospetto o l’abbigliamento fuori stagione, è ormai un ricordo del passato.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ivrea, lo spaccio corre su monopattini: la nuova logistica invisibile Notizie correlate Ivrea, cena per i volontari: il cuore invisibile del CarnevaleLa Fondazione del Carnevale di Ivrea ha organizzato venerdì 10 aprile una cena dedicata ai volontari per celebrare il lavoro svolto durante l’ultima... Come funziona la nuova truffa della "ballerina" che corre su whatsappUn messaggio “gentile” per nascondere quello che viene chiamato tecnicamente “Ghost pairing”, ossia una truffa che sfrutta i contatti whatsapp.