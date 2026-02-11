Come funziona la nuova truffa della ballerina che corre su whatsapp
Una nuova truffa si diffonde velocemente su WhatsApp con un messaggio apparentemente gentile. Si chiama “Ghost pairing” e sfrutta i contatti degli utenti per ingannarli. I malintenzionati inviano messaggi che sembrano innocui, ma in realtà cercano di convincere le vittime a cliccare su link o condividere dati sensibili. La truffa funziona nascosta tra le conversazioni, rendendo difficile riconoscerla in tempo. Gli utenti devono fare attenzione e ignorare messaggi strani o sospetti, anche se sembrano provenire da persone conosciute.
Un messaggio “gentile” per nascondere quello che viene chiamato tecnicamente “Ghost pairing”, ossia una truffa che sfrutta i contatti whatsapp. Diverse le segnalazioni arrivate da alcuni lettori di Bologna Today che hanno ricevuto l'invito a sostenere una giovane ballerina, iscritta a un.🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Approfondimenti su WhatsApp Truffa
Nuova truffa corre su WhatsApp, come difendersi dalla "ballerina": i consigli della polizia postale
Una nuova truffa sta circolando su WhatsApp, e questa volta si chiama “ballerina”.
“Ciao, potresti prestarmi 985 euro?”, la nuova truffa che corre su WhatsApp: come funziona e come difendersi
Una nuova truffa gira su WhatsApp e fa già parecchi danni.
Ultime notizie su WhatsApp Truffa
Argomenti discussi: Si potranno vedere le buste paga dei colleghi? Come funziona la nuova trasparenza sugli stipendi; Controlli fiscali automatizzati nel 2026: come funziona il nuovo algoritmo; Rottamazione quinquies: come funziona la nuova sanatoria delle cartelle esattoriali; Btp valore, a marzo arriva una nuova emissione: come funziona e cosa sapere.
Cos’è e come funziona il LOFIC, la nuova frontiera tecnologica della fotografia (video)Un approfondimento sulla tecnologia LOFIC, uno sviluppo applicato ai sensori fotografici che sbarca sul mondo degli smartphone ... tuttoandroid.net
Puoi votare mia nipote?: come funziona la truffa della ballerina su WhatsappI carabinieri della Cyber Investigation di Napoli hanno diffuso informazioni sulla nuova frontiera delle truffe online su Whatsapp: un messaggio che invita ... fanpage.it
"Potresti votare mia nipote": ecco come funziona la nuova truffa https://ebx.sh/MBQp3c - facebook.com facebook
Btp valore, a marzo arriva una nuova emissione: come funziona e cosa sapere x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.