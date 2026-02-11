Banca Generali | Utile netto in crescita al 3,4% nel 2025 e dividendo in aumento a 2,9 euro per azione

Banca Generali chiude il 2025 con un utile netto di 445,8 milioni di euro, superando le previsioni degli analisti. La banca annuncia anche un dividendo per il 2026 di 2,9 euro per azione, in aumento rispetto all’anno passato.

Banca Generali chiude il 2025 con un utile netto di 445,8 milioni di euro, superando le aspettative degli analisti, e propone un dividendo 2026 di 2,9 euro per azione, in crescita rispetto all’esercizio precedente. L’istituto finanziario ha comunicato i risultati preliminari, delineando anche i piani per il 2026, con un sull’integrazione di Intermonte e sulla crescita della consulenza finanziaria. Il 2025 si è rivelato un anno positivo per Banca Generali, che ha registrato un utile netto di 445,8 milioni di euro, in aumento del 3,4% rispetto ai 431,2 milioni del 2024. Questo risultato incoraggiante supera le previsioni degli analisti, che avevano stimato un utile medio di 414,4 milioni di euro.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Banca Generali

La Cassa di Risparmio di Ravenna chiude il 2025 con numeri positivi.

Banco Bpm ha annunciato di aver chiuso il 2025 con un utile netto di 2,08 miliardi di euro.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Banca Generali

Argomenti discussi: Banca Generali accelera nel 2025, utile e masse ai massimi storici trainano la cedola a 2,90 euro; Borse oggi in diretta| Piazza Affari vira in rosso, selloff sul risparmio gestito per paura dell’AI: Fineco -7%, Banca Mediolanum -6,5%; Unicredit, utile record a 10,6 miliardi. L’ad Orcel: Generali è un partner industriale; ### Morning note: economia e finanza dai giornali.

***Banca Generali: utile netto 2025 a 445,8 mln (+3%), proposta cedola di 2,90 euroRaccolta netta gennaio 2026 a 451 mln, +16% (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 11 feb - Banca Generali archivia il 2025 con un utile netto ... ilsole24ore.com

Banca Generali, utili in crescita. Dividendi per 338 milioniL’istituto chiude il 2025 con un utile netto consolidato di 445,8 milioni, segnando un incremento del 3,4% rispetto all'anno precedente e raggiungendo il livello più alto nella storia dell'istituto ... milanofinanza.it

Borsa: risparmio gestito a picco sui timori per l'Ai Fineco e Banca Generali -7%. Finanziari sotto pressione in tutta Europa per il sistema di tax-planning di Altruist #ANSA x.com

Banca Generali, lo sport come industria strategica. Il vice-dg Ragaini e Deborah Compagnoni a Bormio a confronto con i grandi marchi dello sportsystem tra cui Ski Trab dei fratelli Trabucchi. https://altarezianews.it/2026/02/banca-generali-lo-sport-come-indust - facebook.com facebook