In Italia si diventa mamme più tardi rispetto ad altri Paesi europei, con l’età media al primo figlio che si aggira intorno ai 31,9 anni. I dati pubblicati da Eurostat mostrano un calo della natalità rispetto al passato, evidenziando una tendenza che si è consolidata dal 1970 a oggi. La questione demografica continua a rappresentare un tema centrale nel dibattito pubblico.

Il confronto tra i Paesi mostra differenze significative: si passa dai 26,9 anni della Bulgaria ai 31,9 dell’Italia, con il Lussemburgo subito dietro con 31,6 anni. Un primato, quello italiano, che non rappresenta una novità: già da oltre un decennio il nostro Paese guida la classifica europea dell’età più elevata al primo figlio. Tra il 2013 e il 2024 la media Ue è passata da 28,8 a 29,9 anni, mentre l’Italia è rimasta stabilmente in cima alla graduatoria. Nel 2024 nell’Unione europea sono nati 3,55 milioni di bambini, il 3,3% in meno rispetto ai 3,67 milioni del 2023. Parallelamente continua a scendere anche il tasso di natalità lordo, cioè il numero di nati vivi ogni mille abitanti: oggi è pari a 7,9, mentre era 10,5 nel 2000, 12,8 nel 1985 e 16,4 nel 1970. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - L’Italia è il Paese europeo dove si diventa mamme più tardi: il primo figlio si fa in media a 31,9 anni

Articoli correlati

In Europa le mamme italiane restano le più anziane: primo figlio a 31,9 anniABBONATI A DAYITALIANEWS Nel 2024 nati 3,55 milioni di bambini nell’Unione Europea Nel 2024 nell’Unione Europea sono venuti alla luce 3,55 milioni di...

Italia, il primo Paese europeo con il più alto numero di decessi causati dall’inquinamentoL’Italia si posiziona al primo posto tra i Paesi europei con il più alto numero assoluto di decessi collegato all’inquinamento atmosferico.

Una selezione di notizie su L'Italia è il Paese europeo dove si...

Temi più discussi: L’Italia che sentiamo. Ascoltare le voci del Paese per cambiarlo – VIDEO; Perché l’Italia è il Paese Ue con meno atti di bullismo?; Il Paese dove si vive meglio? Ecco la nostra classifica per il 2026 (al 15esimo posto c’è sempre l’Italia); Perché è troppo facile dire che l’Italia deve fare come la Spagna.

Turismo, l’Italia si conferma seconda in Europa. Ma gli italiani viaggiano meno nella PenisolaIn attesa di capire quale sarà l’impatto sul turismo mondiale della crisi in corso in Medio Oriente e nei Paesi del Golfo, l’Italia può guardare con soddisfazione ai risultati del 2025 che confermano ... ilsole24ore.com

Italia, il Paese delle fortune invertite: in 15 anni il 91% della ricchezza prodotta è finita ai più facoltosi, alla classe media le bricioleIn uno scenario globale di aggravamento delle disuguaglianze e progressiva erosione democratica, l’Italia si conferma il Paese delle fortune invertite. Un paradosso che alimenta le disuguaglianze, in ... corriere.it

Coppa Italia Dilettanti AS Bisceglie VS Città di Luzzi Mercoledì 11 marzo dalle 15:30 in diretta su Antenna Sud Seguici su: canale 14 del DTT streaming su www.antennasud.com/streaming/ scarica la nostra APP su https://linktr.ee/antennasud #Dir - facebook.com facebook

Banca d'Italia, sale il Taeg su mutui casa e credito al consumo. I consumatori: "Pessima notizia" #ANSA x.com