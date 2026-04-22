Italian Photo Video Print il mondo delle immagini in fiera all' A1 Expo
All’A1 Expo di Caserta si svolge Italian Photo Video Print, evento dedicato al settore della creazione visiva. Si tratta di un’occasione per presentare le novità e le tecnologie più recenti nel campo della fotografia, del video e della stampa. L’esposizione riunisce aziende e professionisti italiani che operano in questi settori, offrendo una panoramica completa delle attrezzature e dei servizi disponibili sul mercato.
Il mondo della creazione visiva si prepara all'evento più atteso dell’anno. L’A1 Expò di Caserta apre le porte a Italian Photo Video Print, l’evoluzione de La Fiera della Fotografia, che si consacra come il punto di riferimento nazionale per l'intero comparto. Tre giorni di pura innovazione, in.🔗 Leggi su Casertanews.it
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