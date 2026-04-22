Italian Photo Video Print il mondo delle immagini in fiera all' A1 Expo

Da casertanews.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

All’A1 Expo di Caserta si svolge Italian Photo Video Print, evento dedicato al settore della creazione visiva. Si tratta di un’occasione per presentare le novità e le tecnologie più recenti nel campo della fotografia, del video e della stampa. L’esposizione riunisce aziende e professionisti italiani che operano in questi settori, offrendo una panoramica completa delle attrezzature e dei servizi disponibili sul mercato.

Il mondo della creazione visiva si prepara all'evento più atteso dell’anno. L’A1 Expò di Caserta apre le porte a Italian Photo Video Print, l’evoluzione de La Fiera della Fotografia, che si consacra come il punto di riferimento nazionale per l'intero comparto. Tre giorni di pura innovazione, in.🔗 Leggi su Casertanews.it

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