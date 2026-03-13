Fiera Agricola Caserta successo all’A1 Expò per la XIX edizione

Alla Fiera Agricola di Caserta si è svolta la diciannovesima edizione dell’A1 Expò, che ha registrato un aumento del 15% delle presenze rispetto all’anno precedente. L’evento ha visto la partecipazione di aziende e visitatori provenienti da diverse regioni, con un numero di espositori superiore rispetto alle edizioni passate. La giornata si è conclusa con risultati positivi per gli organizzatori e i partecipanti.

Crescono le presenze all’evento: +15% rispetto al 2025. È stata un successo la  diciannovesima edizione di Fiera Agricola, svoltasi dal  6 all’8 marzo  al Polo Fieristico  A1 Expò di San Marco Evangelista, confermandosi come uno degli appuntamenti più importanti del settore agroindustriale e zootecnico nel Centro-Sud Italia. I numeri certificano una crescita costante:  +15% di presenze rispetto alla scorsa edizione, che già aveva registrato un  +32% sull’anno precedente. Un trend che testimonia la vitalità e il crescente interesse verso un comparto strategico per l’economia del territorio. « Non sono solo i numeri a certificare l’andamento dell’evento  – afferma il presidente dell’A1 Expò, dott. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

