Gigacon debutta a Caserta | la prima edizione della grande fiera del fumetto del gioco e della cultura pop presso il polo fieristico A1 Expò

Arriva a Caserta la prima edizione di Gigacon, la grande fiera dedicata a fumetti, giochi e cultura pop. Per due giorni, il polo fieristico A1 Expò si trasforma in un punto di ritrovo per appassionati di videogiochi, cosplay e personaggi famosi come Cristina D’Avena, Giorgio Vanni e Giovanni Muciaccia. La manifestazione porta a Caserta un’area dedicata alle novità del settore e momenti di incontro con gli ospiti.

A Caserta arriva Gigacon: due giorni di videogiochi, fumetti, cosplay e ospiti d'eccezione come Cristina D'Avena, Giorgio Vanni e Giovanni Muciaccia. Oltre 200 postazioni videogames, con 100 cabinati da sala giochi direttamente dagli anni Ottanta e Novanta. Fumetti, giochi, mattoncini, gadget, manga e tanto altro: ospiti speciali il re e la regina delle sigle animate, Giorgio Vanni e Cristina D'Avena, ma anche il protagonista della tv dei ragazzi Giovanni Muciaccia, l'ambasciatore della cucina giapponese Chef Hiro e Anna Mazzamauro, la leggendaria Signorina Silvani nella saga di Fantozzi. Arriva a Caserta la prima edizione di Gigacon, nuova fiera dedicata alla cultura pop, al fumetto, al gioco e all'intrattenimento.

