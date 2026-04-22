Il governo italiano ha rivisto al ribasso le previsioni di crescita economica per il periodo 2026-2028, segnalando una frenata dell’attività nel paese. Contestualmente, il deficit pubblico è aumentato rispetto alle stime precedenti, mentre gli scenari economici restano caratterizzati da incertezze. Le nuove previsioni sono state annunciate nel quadro delle ultime revisioni delle stime ufficiali, che indicano un rallentamento dell’economia nazionale.

Roma - Il governo rivede al ribasso le stime economiche per il triennio 2026-2028 mentre aumentano deficit e debito pubblico in un contesto internazionale segnato da crisi energetiche e tensioni geopolitiche Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al nuovo Documento di finanza pubblica 2026, delineando un quadro economico caratterizzato da una crescita più contenuta rispetto alle precedenti previsioni. Il Pil italiano viene infatti rivisto al ribasso: per il 2026 la stima scende allo 0,6% (dal precedente 0,7%), mentre per il 2027 si attesta anch’esso allo 0,6% (in calo dallo 0,8%). Anche il 2028 registra una lieve correzione, passando dallo 0,9% allo 0,8%.🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Italia rallenta ancora: crescita frenata, deficit in aumento e scenari incerti

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