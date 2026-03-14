Nel 2025 entrate in crescita e deficit in aumento com’è possibile?

Nel 2025, le entrate fiscali sono cresciute significativamente rispetto alle stime, mentre il deficit è aumentato. I dati dell’Istat sulla finanza pubblica mostrano questa dinamica senza fornire spiegazioni specifiche. Si evidenzia come il saldo di bilancio abbia subito un incremento del deficit, nonostante l’aumento delle entrate. La situazione solleva domande sull’andamento dei conti pubblici in quell’anno.

I dati dell’Istat sulla finanza pubblica mostrano un apparente paradosso: nel 2025 le entrate fiscali sono aumentate molto più del previsto, e tuttavia il deficit si è fermato al 3,1 per cento, quindi sopra la soglia del 3 per cento che avrebbe consentito all’Italia di uscire dalla procedura di infrazione europea. Per capire questo paradosso bisogna guardare alla composizione delle entrate e alle differenze tra le previsioni contenute nel Dpb approvato dal governo a ottobre. Dal lato delle entrate, le imposte dirette (quindi Irpef) risultano superiori di 3,8 miliardi rispetto alle previsioni del Dpb che indicavano una riduzione di 1,3 miliardi rispetto al 2024. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

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