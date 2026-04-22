In Italia, la popolazione vive più a lungo rispetto ad altri paesi, ma questa longevità si accompagna a un rapido peggioramento della salute a partire dai 58 anni. La situazione demografica si sviluppa in un contesto in cui molte persone affrontano problemi di salute già in età avanzata, creando un paradosso tra durata della vita e qualità delle condizioni fisiche. Questo scenario solleva diverse questioni legate alle sfide di un sistema sanitario sotto pressione.

L’Italia si trova di fronte a una sfida demografica e sanitaria senza precedenti, dove la straordinaria longevità della popolazione si scontra con un declino precoce delle condizioni di salute che inizia già a 58 anni. Mentre il Paese vanta una speranza di vita prossima agli 84 anni, i dati evidenziano come oltre un quarto di vita venga trascorso gestendo malattie o disabilità, mettendo sotto pressione un sistema assistenziale che deve gestire 14,8 milioni di over 65 e una spesa per la non autosufficienza che ha superato i 30 miliardi di euro annui. Il paradosso della longevità: quando vivere più a lungo significa vivere con la malattia. Esiste un divario profondo tra la durata della vita biologica e la qualità della stessa.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Italia, il paradosso della longevità: salute in crisi a 58 anni

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