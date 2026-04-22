Campioni di longevità ma salute già in calo a partire dai 58 anni

Un rapporto dell’Istat intitolato «La salute: una conquista da difendere» rivela che in Italia le persone più anziane vivono più a lungo, ma la loro salute inizia a peggiorare già dai 58 anni. Il documento evidenzia un incremento della popolazione over 65 e un conseguente aumento delle sfide legate alla gestione dei servizi sanitari. Si parla di un possibile «tsunami d’argento» che richiederà strategie nuove per affrontare questa realtà in rapida evoluzione.

IL LIBRO BIANCO. In base al report Istat su «La salute: una conquista da difendere», l’Italia si prepara ad affrontare un vero e proprio «tsunami d’argento» che implica un cambio di paradigma senza precedenti nella gestione della salute pubblica. Con una popolazione dove gli over 65 rappresentano già il 25,1% del totale, che si prevede raggiungerà il 30% entro il 2030, e una spesa per la non autosufficienza che ha superato la soglia critica dei 30 miliardi di euro annui, il sistema attuale non è più sostenibile. All’indomani della fotografia Istat che restituisce l’immagine di un Paese sempre più anziano, che si colloca al primo posto tra i...🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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