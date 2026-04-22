Italia il cemento ruba 1,2 miliardi | allarme sulla sicurezza alimentare

In Italia, ogni anno si registra una perdita economica di circa 1,2 miliardi di euro legata alla riduzione della produttività agricola. La cementificazione e il degrado dei terreni fertili sono i principali fattori che contribuiscono a questa diminuzione. Questa situazione solleva preoccupazioni sulla sicurezza alimentare, considerando l’impatto diretto sull’agricoltura e sull’approvvigionamento di cibo nel paese.

La perdita di produttività agricola in Italia, causata dalla cementificazione e dal degrado dei terreni fertili, ha un impatto economico che raggiunge ogni anno il valore di 1,2 miliardi di euro. Questo dato, emerso in occasione della celebrazione dell’Earth Day il 22 aprile, mette in luce una drastica contrazione delle superfici coltivate nel Paese, con ripercussioni dirette sulla sicurezza alimentare nazionale. L’erosione del patrimonio agricolo tra dati storici e costi economici. Un’analisi dettagliata basata sulle rilevazioni Istat evidenzia come il rurale italiano sia profondamente mutato negli ultimi due decenni. Tra il 2000 e il 2020, la superficie destinata all’agricoltura è scesa da 18,8 milioni di ettari a 16,1 milioni, segnando un decremento netto di 2,7 milioni di ettari.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Italia, il cemento ruba 1,2 miliardi: allarme sulla sicurezza alimentare Notizie correlate Leggi anche: Via Palumbo, trappola di cemento: installati i New Jersey ma mancano le luci. È allarme sicurezza. Allarme sicurezza. Ladra vanitosa ruba in profumeriaControlli a tappeto dei carabinieri di Cesena nella zona della stazione, del centro e nelle vie più frequentate. Contenuti e approfondimenti Si parla di: Camion dei rifiuti sprofonda in via San Francesco davanti all'università, il cemento ha ceduto nell'area del cantiere. Costituzione e paesaggi rubati. Il cemento legale che distruggeIn un territorio segnato da nuove pressioni urbanistiche e da progetti che interessano aree interne al Parco regionale dei colli Euganei, il tema del consumo di suolo torna al centro del confronto pub ... difesapopolo.it Il consigliere di minoranza Cicarè attacca: «Sasso d’Italia e parco di Fontescodella, il verde sostituito dal grigio cemento»MACERATA Cementificazione dei giardini pubblici del capoluogo dove il colore grigio si sostituisce al verde, che costa troppo di manutenzione. E’ l’accusa che arriva dal consigliere comunale di Strada ... corriereadriatico.it