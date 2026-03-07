I carabinieri di Cesena hanno intensificato i controlli nelle aree vicino alla stazione, nel centro e in alcune delle vie più frequentate della città. Durante le operazioni, è stata individuata e fermata una donna sospettata di aver rubato in una profumeria della zona. Le forze dell’ordine hanno proseguito con verifiche e accertamenti per chiarire i fatti.

Controlli a tappeto dei carabinieri di Cesena nella zona della stazione, del centro e nelle vie più frequentate. Dieci le persone denunciate, tra cui una donna sorpresa a rubare all’interno di una profumeria, dove ha sottratto diversi cosmetici di valore elevato. La merce è stata recuperata. Un giovane è stato ‘pizzicato’ dai carabinieri con una carta di debito rubata e un monopattino elettrico rubato. La ‘bravata’ gli è costata una denuncia per ricettazione. Ancora una ‘lama’ al centro delle indagini avviate dalla procura per ‘porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere’. In un parco un uomo è stato trovato in possesso di un coltello multiuso, e di due involucri che celavano 3 grammi di cocaina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Allarme sicurezza. Ladra vanitosa ruba in profumeria

Donna chiede un passaggio a Catania a un 80enne e gli ruba l'auto: caccia alla ladraÈ stato recuperato in tempi rapidi il veicolo sottratto a un 80enne catanese, vittima di una truffa e di un furto in strada.

Soncino, ruba una collana da mille euro in gioielleria: la ladra ha 79 anniSoncino (Cremona), 19 febbraio 2026 – È una donna di 79 anni, la ladra che a fine novembre ha rubato una collana d’oro da mille euro in una...

Tutto quello che riguarda Allarme sicurezza.

Argomenti discussi: Allarme sicurezza. Ladra vanitosa ruba in profumeria.

Allarme sicurezza. Ladra vanitosa ruba in profumeriaDieci denunciati dai carabinieri e tre patenti ritirate ... msn.com

Scatta l’allarme della banca, la sorpresa all’arrivo della sicurezza: il ladro è un innocuo gattino – VideoScatta l’allarme della banca ma a rubare nella filiale è un ladro molto particolare: un docile, e innocuo, gattino. La scena è successa in una banca turca e il video ha fatto letteralmente il giro ... ilfattoquotidiano.it