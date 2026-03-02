Via Palumbo trappola di cemento | installati i New Jersey ma mancano le luci È allarme sicurezza

A Qualiano, via Palumbo è stata transennata con blocchi di cemento e sono stati posizionati i new jersey, ma manca ancora l’installazione delle luci di segnalazione. La strada rimane chiusa e si chiede che vengano immediatamente messe in funzione le luci per garantire la sicurezza. La situazione ha suscitato preoccupazione tra i residenti e gli automobilisti che la percorrono.

