Mercoledì 22 aprile sono stati diffusi nuovi dati che mostrano un disavanzo per l’Italia pari al 3,1% del prodotto interno lordo nel 2025. Questo valore, leggermente inferiore al 3,4% del 2024, non permette ancora di rispettare i limiti stabiliti dall’Unione europea. Contestualmente, si rileva un aumento del debito pubblico, che continua a crescere. La situazione evidenzia le difficoltà del paese nel contenere il deficit entro i parametri europei.

I nuovi rilievi statistici pubblicati mercoledì 22 aprile indicano che il disavanzo dell’Italia per l’anno 2025 si è fermato al 3,1% del Pil, un valore che, pur essendo inferiore al 3,4% registrato nel 2024, impedisce il rientro immediato dai vincoli europei. Questo dato incrociato con l’aumento del debito pubblico, balzato al 137,1% rispetto al 134,7% dell’esercizio precedente, impone al governo una gestione estremamente prudente delle risorse finanziarie nei prossimi mesi. L’impatto dei numeri sulla capacità di spesa e sulle manovre future. La conferma del deficit al 3,1% non è solo un numero contabile, ma rappresenta un limite strutturale che condiziona direttamente le scelte politiche imminenti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Italia, deficit al 3,1% e debito in crescita: il freno a Bruxelles

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