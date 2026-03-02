Seven Seas polemiche sull’uso dell’Intelligenza Artificiale nelle traduzioni manga | la community minaccia il boicottaggio

Nel mondo dell’editoria manga internazionale si sta accendendo un dibattito tra fan, traduttori e professionisti, dopo che Seven Seas ha annunciato l’impiego dell’Intelligenza Artificiale per le traduzioni. La community si è divisa, con alcuni utenti che minacciano di boicottare l’editore e altri che difendono la scelta, creando tensioni che coinvolgono diversi attori del settore.

Nel mondo dell'editoria manga internazionale si sta aprendo un dibattito acceso che coinvolge fan, traduttori e addetti ai lavori. Al centro della discussione c'è l'acquisizione di Seven Seas Entertainment, storica casa editrice americana specializzata in manga e light novel giapponesi, da parte della società giapponese Media Do International. L'operazione, annunciata ufficialmente il 1° marzo e conclusa per circa 80 milioni di dollari, segna la fine di un'era: Seven Seas era considerata la più grande casa editrice indipendente nel settore manga negli Stati Uniti. Ora, però, la preoccupazione principale non riguarda solo il passaggio di proprietà, ma l'eventuale utilizzo dell'intelligenza artificiale nelle traduzioni.