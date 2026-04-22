Italexit? No ma il Patto deve cambiare Scrive Polillo

Da formiche.net 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Recentemente, un commento di Carlo Cottarelli pubblicato su un quotidiano nazionale ha attirato l'attenzione per il suo approccio diretto e pragmatico. Nell’articolo, l’autore analizza la situazione politica attuale, sottolineando la necessità di modifiche a un patto esistente, senza tuttavia menzionare movimenti politici specifici o partiti. La riflessione si concentra sulla richiesta di cambiamenti concreti, evitando giudizi o interpretazioni personali.

L’editoriale di Carlo Cottarelli di qualche giorno fa ( Il Corriere della sera, 18 Aprile) merita un’attenta considerazione sia per il realismo dimostrato, che per i suggerimenti forniti. Specie nel momento in cui Eurostat ha confermato che il deficit di bilancio per l’Italia lo scorso anno è stato pari al pari al 3,1%. Di conseguenza il Bel Paese rimarrà nel limbo della procedura d’infrazione. Né sembra che la Commissione europea sia intenzionata a sospendere o almeno discutere le regole del Patto di stabilità, almeno fin quando non si verificherà quella piccola catastrofe economica e finanziaria, rappresentata dalla s evere economic downturn prevista dai Trattati.🔗 Leggi su Formiche.net

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