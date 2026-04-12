Giancarlo Giorgetti ha avanzato una richiesta di deroga dal “Patto di stabilità” in presenza di un peggioramento della crisi internazionale. La Commissione europea ha risposto prontamente alla sua proposta, senza concedere la deroga richiesta. La questione riguarda un’eventuale flessibilità negli accordi finanziari europei in situazioni di emergenza. La discussione si inserisce in un quadro di tensioni tra le autorità italiane e l’Europa sulle regole di bilancio.

Alla sommessa richiesta di Giancarlo Giorgetti, che proponeva una deroga dal “Patto di stabilità”, nel caso in cui la crisi internazionale dovesse aggravarsi, la risposta europea non si è fatta attendere. L’intervento di Valdis Dombrovskis, come scrive UEnews, ha gelato l’Italia. “Niet: il regolamento lo vieta”, per riprendere il tormentone, che spesso ha animato la comicità italiana. “Per sospendere il patto occorre che ci sia una grave crisi economica nell’eurozona o nell’Ue nel suo complesso, e non ci troviamo in questa situazione”, ha precisato il Commissario europeo per l’economia e tante altre cose ancora. Il che è come sostenere che l’Europa praticherà la respirazione a bocca a bocca solo dopo la morte del paziente.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Le ragioni di Giancarlo Giorgetti e i torti della Commissione europea. Scrive Polillo

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