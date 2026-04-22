L'Unione Europea ha deciso di mantenere i rapporti commerciali con Israele, respingendo le richieste di sospensione avanzate da alcuni paesi membri. Il Consiglio per gli Affari Esteri ha confermato il proseguimento dell’accordo di associazione, nonostante le pressioni di alcune nazioni europee che avevano proposto di interrompere i rapporti. La decisione rappresenta un passo ufficiale nel rapporto tra le due parti, senza modifiche alle attuali relazioni commerciali.

Il Consiglio per gli Affari Esteri ha sancito il mantenimento del legame commerciale e tra l’Unione Europea e Israele, respingendo le istanze di sospensione dell’accordo di associazione avanzate da alcuni partner europei. La decisione, che vede Roma e Berlino schierate contro la revoca delle partnership, mette in discussione la strategia di pressione diplomatica suggerita da nazioni come la Spagna. Durante l’ultimo incontro dei ministri, la proposta di interrompere i rapporti formali con il governo guidato da Netanyahu è stata ufficialmente accantonata. Kaja Kallas, l’Alta rappresentante dell’Unione, ha chiarito che non esiste il consenso necessario tra i Ventisette Stati membri per approvare una misura così radicale, spiegando che servirebbe un mutamento nelle posizioni degli Stati membri che attualmente non si registra.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Israele, l’UE tiene i rapporti: Roma e Berlino bloccano la sospensione

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