Berlino ' sospendere l' accordo Ue-Israele è inappropriato'

Il ministro degli Esteri tedesco ha dichiarato che sospendere l’accordo tra l’Unione Europea e Israele è considerato inappropriato. La sua affermazione è arrivata durante la partecipazione al Consiglio Esteri a Lussemburgo, dove ha risposto ai giornalisti sull’argomento. La posizione del rappresentante tedesco si inserisce nel dibattito internazionale sulle relazioni tra l’UE e Israele. Nessuna ulteriore informazione sulle motivazioni o sulle reazioni è stata resa nota.

"Consideriamo" la sospensione dell'accordo Ue-Israele "inappropriata". Lo ha detto il ministro degli Esteri tedesco, Johann Wadephul, all'arrivo al Consiglio Esteri a Lussemburgo, rispondendo ai giornalisti. "Tuttavia, è necessario discutere le questioni cruciali con Israele. Abbiamo espresso la nostra critica alla reintroduzione della pena di morte " e "abbiamo una posizione molto chiara sulla violenza dei coloni, mi aspetto che il governo israeliano la affronti in modo più chiaro e fermo", ha sottolineato. "La nostra posizione è chiara anche sul rispetto del diritto internazionale: non ci dev'essere alcuna annessione in Cisgiordania ", ha aggiunto.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Berlino, 'sospendere l'accordo Ue-Israele è inappropriato' Notizie correlate Sánchez scuote l’Europa: “Sospendere l’accordo UE-Israele”La dichiarazione ufficiale di Pedro Sánchez: stop all’accordo UE-Israele Il presidente del governo spagnolo, Pedro Sánchez, ha chiesto formalmente... Leggi anche: Justice for Palestine, 609mila firme per sospendere l’accordo Ue-Israele. E la Flotilla è pronta a riprendere il mare Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Un Board of peace europeo per Gaza: l'Ue non rompe con Israele; Stop all’accordo Bruxelles-Tel Aviv, la discussione si riapre; I dati della petizione per sospendere l’accordo con Israele mostrano un’Europa spaccata; Israele-Libano: al via negoziati giovedì, l'Ue discute sanzioni. Berlino, 'sospendere l'accordo Ue-Israele è inappropriato'(ANSA) - LUSSEMBURGO, 21 APR - Consideriamo la sospensione dell'accordo Ue-Israele inappropriata. Lo ha detto il ministro degli Esteri tedesco, Johann Wadephul, all'arrivo al Consiglio Esteri a Lu ... msn.com Meloni: Abbiamo deciso di sospendere il rinnovo automatico dell'accordo di difesa con IsraeleIn considerazione della situazione attuale, il governo ha deciso di sospendere il rinnovo automatico dell'accordo di Difesa con Israele, così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, a margine de ... msn.com Ma Berlino fa muro: “Approccio ostile”. Bettina Orlopp: “Non c’è volontà costruttiva” Leggi l'articolo #Unicredit facebook In arrivo il Frecciarossa Roma-Berlino: la “metropolitana d’Europa” diventa realtà (e cambierà il modo di viaggiare) x.com