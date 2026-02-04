Concerto della Banda Musicale dell’Arma dei Carabinieri apre le celebrazioni della Festa di Sant’Agata

Da cataniatoday.it 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il concerto della Banda dei Carabinieri al Teatro Massimo Bellini di Catania ha dato il via alle celebrazioni per Sant’Agata. Centinaia di persone hanno assistito a un’esibizione coinvolgente, che ha riempito la serata di musica e emozioni. La piazza era piena e l’atmosfera si è fatta subito vibrante. Dopo l’evento, molti hanno commentato con entusiasmo, pronti a vivere i prossimi giorni di festa.

Una serata di grande partecipazione e intensità culturale ha segnato l’avvio ufficiale dei festeggiamenti in onore di Sant’Agata, patrona della città, grazie all’esibizione della Banda Musicale dell’Arma dei Carabinieri presso il Teatro Massimo Bellini di Catania. L’evento, fortemente voluto.🔗 Leggi su Cataniatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su SantAgata Festa

Centro, il concerto di Natale della Fanfara della Scuola Marescialli e Brigadieri dell'Arma dei carabinieri

Concerto della Banda Musicale della Polizia di Stato al Teatro Gesualdo

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Al Teatro Pirandello di Agrigento torna la Banda Musicale dell’Arma dei Carabinieri...

Video Al Teatro Pirandello di Agrigento torna la Banda Musicale dell’Arma dei Carabinieri...

Ultime notizie su SantAgata Festa

Argomenti discussi: Le diverse anime della Polizia penitenziaria: la Banda musicale; Note di Legalità, al Fermi la Banda Musicale della Polizia di Stato in concerto per gli studenti; L’AQUILA, CONCERTO DELLA BANDA DEI VIGILI DEL FUOCO NEL FORTE SPAGNOLO; Festa S. Agata: numerosi eventi culturali e sportivi nell'anno del giubileo agatino.

concerto della banda musicaleConcerto della Banda Musicale dell’Arma dei Carabinieri apre le celebrazioni della Festa di Sant’Agata al Teatro Massimo Bellini di CataniaUna serata di grande partecipazione e intensità culturale ha segnato l’avvio ufficiale dei festeggiamenti in onore di Sant’Agata, patrona della città, grazie all’esibizione della Banda Musicale dell’A ... catanianews.it

concerto della banda musicaleNote di Legalità, al Fermi la Banda Musicale della Polizia di Stato in concerto per gli studentiScopri tutti i dettagli riguardo Note di Legalità, al Fermi la Banda Musicale della Polizia di Stato in concerto per gli studenti . Solo notizie aggiornate su Caserta Web. casertaweb.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.