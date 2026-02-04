Concerto della Banda Musicale dell’Arma dei Carabinieri apre le celebrazioni della Festa di Sant’Agata

Il concerto della Banda dei Carabinieri al Teatro Massimo Bellini di Catania ha dato il via alle celebrazioni per Sant’Agata. Centinaia di persone hanno assistito a un’esibizione coinvolgente, che ha riempito la serata di musica e emozioni. La piazza era piena e l’atmosfera si è fatta subito vibrante. Dopo l’evento, molti hanno commentato con entusiasmo, pronti a vivere i prossimi giorni di festa.

Una serata di grande partecipazione e intensità culturale ha segnato l'avvio ufficiale dei festeggiamenti in onore di Sant'Agata, patrona della città, grazie all'esibizione della Banda Musicale dell'Arma dei Carabinieri presso il Teatro Massimo Bellini di Catania.

